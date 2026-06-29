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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. تشغيل محطة مياه إدفو غرب بالتغذية البديلة عقب تعرض محول الكهرباء لحريق

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية للتعامل السريع مع واقعة حدوث حريق مفاجئ بمحول الكهرباء الخاص بمحطة مياه الشرب بإدفو غرب ، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 17 ألف م3/ يوم ، موجهاً بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إستمرار ضخ المياه وتلبية إحتياجات أهالى المنطقة .

ويأتى ذلك فى ضوء متابعته اللحظية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة. 

تدخل عاجل لتوفير التغذية الكهربائية وتشغيل المحطة :

وبناءً على توجيهات محافظ أسوان، نجحت فرق الصيانة الفنية بشركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء فى سرعة توفير التغذية الكهربائية البديلة للمحطة من خلال تركيب محول إحتياطى بقدرة 200 ميجا وات ، حيث تم تشغيل المحطة وإعادة ضخ المياه لخدمة قرى جنوب وغرب إدفو .

توفير محول جديد لضمان التشغيل الكامل 

وفى نفس السياق ، وجه المهندس عمرو لاشين بسرعة تركيب محول كهربائى جديد للمحطة ، حيث تم توفير المحول بالتنسيق بين شركتى مياه الشرب والكهرباء ، وجارى تجهيز القاعدة الخاصة به تمهيداً لتركيبه خارج غرفة المحول القديم التى تعرضت للحريق ، على أن يتم التشغيل الكامل للمحول غداً لضمان إنتظام ضخ مياه الشرب للمواطنين .

تعزيز الخدمات وتلبية إحتياجات المواطنين :

كما وجه محافظ أسوان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير فناطيس وسيارات مياه نقية لتلبية إحتياجات الأهالى عند الحاجة ، مع إستقبال أى بلاغات أو طلبات عبر الخط الساخن 125 لتوفير سيارات مياه الشرب بالمجان .

تقدير الجهود التنفيذية :

وأشاد المهندس عمرو لاشين بسرعة إستجابة فرق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس رفعت إسماعيل ، وشركة الكهرباء بقيادة المهندس هانى جبريل ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة شوقى مصطفى ، مؤكداً أن سرعة التدخل والتنسيق بين كافة الجهات ساهمت فى الحد من أى آثار للواقعة وتخفيف أى معاناة عن المواطنين .

تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على رفع كفاءة الخدمات الأساسية ، والتعامل الفورى مع أى طوارئ ، وضمان إستمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة .

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