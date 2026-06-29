كريمة عوض: تناقض واضح بين اتفاق واشنطن وطهران واتفاق لبنان وإسرائيل

قالت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن التطورات الأخيرة في المنطقة كشفت عن تناقض واضح بين اتفاق أمريكا وإيران والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، معتبرة أن "الختم الأمريكي" على الاتفاقيتين وضع "العقدة في المنشار".

وأوضحت كريمة عوض، خلال تقديم برنامجها "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يتضمن موافقة الجانب اللبناني على استمرار الوجود الإسرائيلي في الخط الأمني بجنوب لبنان، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه المناطق، وما إذا كانت ستظل تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأضافت كريمة عوض، أن الاتفاق ينص أيضًا على تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ نزع سلاح حزب الله، مع منح الجيش الإسرائيلي حق التحقق من تنفيذ هذه المهمة، متسائلة عن إمكانية نجاح الجيش اللبناني في تنفيذ ما لم يتحقق منذ اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي.

وأشارت كريمة عوض، إلى أن من بين البنود المثيرة للجدل عدم ملاحقة إسرائيل على الجرائم التي ارتُكبت بحق اللبنانيين خلال الفترة الماضية، معتبرة أن هذه النقطة قد تثير جدلًا واسعًا داخل لبنان، مؤكدة أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يتضمن بندًا يتعلق بانسحاب إسرائيل من لبنان، وهو ما يتعارض مع الاتفاق الآخر الذي يسمح باستمرار وجودها، معتبرة أن هذا التناقض ستكون له تداعيات خلال الفترة المقبلة.