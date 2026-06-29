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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: أسعار النفط تراجعت دون مستويات ما قبل بدء النزاع مع إيران

ترامب
ترامب
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن أسعار النفط تراجعت دون مستويات ما قبل بدء نزع السلاح النووي من إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب، أن أسعار النفط تتراجع وخام غرب تكساس يبلغ 69 دولارا ويتجه لمزيد من الانخفاض.

كما أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين “إيران طلبت عقد اجتماع.. وسيعقد غدا في الدوحة”.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه سيتم الإفراج عن ستة مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار قيمة الأصول المجمدة في قطر وإعادتها إلى إيران.

و أعلن بزشكيان الإفراج عن بعض الأصول المجمدة، قائلا: "وفقا للخطة الموضوعة، سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الموارد الإيرانية الموجودة في قطر، وإعادتها إلى البلاد"، وذلك خلال لقاء مع المرجع الديني الأعلى شبيري زنجاني.

وأشاد بزشكيان "بصمود الشعب الإيراني في وجه ضغوط وتهديدات الأعداء"، وقال: "في الحرب الأخيرة، دافع الشعب والقوات المسلحة والحكومة بقوة عن الوطن، ولم يسمحوا للأعداء بتحقيق أهدافهم".

يذكر أنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن، سيتم الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، على دفعتين متساويتين.

النفط أسعار النفط ترامب السلاح النووي إيران

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