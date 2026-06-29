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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط.. مخاطر تواجه السوق بسبب ترامب

النفط
النفط
محمد على

تباين أداء الأسهم الآسيوية وارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، حيث أفادت التقارير أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف مهاجمة بعضهما البعض بعد سلسلة من الضربات التي وقعت خلال الأيام الماضية والتي وضعت الهدنة الهشة موضع تساؤل.

لا تزال ثقة المستثمرين مهتزة بعد تقلبات الأسبوع الماضي التي شهدت تذبذباً حاداً في الأسواق بسبب أزمة الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن فقاعة تكنولوجية تغذيها طفرة الذكاء الاصطناعي.

في حين أن هناك توقعات بأن واشنطن وطهران ستتوصلان إلى اتفاق لإنهاء صراعهما وإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن العملية كانت محفوفة بالتوترات بين الخصمين .

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط الاثنين بعد تبادل الضربات لأيام بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 72.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:07 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70.11 دولار للبرميل، بارتفاع 88 سنتا أو 1.3%.

وقال محللون من آي.إن.جي في مذكرة صدرت اليوم الاثنين "لا تزال هناك مخاطر كثيرة تواجه سوق النفط. ومع ذلك، يبدو أن الأطراف في السوق تركز على ما قد يعنيه استمرار انتعاش تدفقات النفط بالنسبة للتوازن العالمي"، وفق وكالة "رويترز".

تعطيل الملاحة 

تبادل الطرفان الضربات في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تعطيل الملاحة عبر الممر المائي الحيوي وإثارة المخاوف من أن تقوم إيران بإغلاقه مرة أخرى.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها هاجمت 10 أهداف عسكرية إيرانية بسبب "الهجوم الإيراني المستمر على الشحن التجاري".

أعلنت إيران أنها ردت بشن غارات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وقد أدانت كل من الكويت والبحرين الهجمات الإيرانية.

غضب إيران من عمان

أثار إعلان سلطنة عمان عن طريق بديل عبر المضيق يلتف حول الساحل العماني غضب طهران، وهو ما قالت مسقط إنه تم بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

تصر إيران على السيطرة على المرور عبر المضيق الحيوي، وهو أمر لم تكن تتمتع به قبل الحرب.

أفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت متأخر من مساء الأحد، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن البلدين اتفقا على وقف مهاجمة بعضهما البعض، ويخططان للاجتماع يوم الثلاثاء في قطر لإجراء المزيد من المحادثات.

ترامب وتهديداته

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته السابقة بالعمل العسكري إذا استمرت الضربات الإيرانية، قائلاً يوم السبت إن إيران "لن تعود موجودة" إذا "أُجبرت" الولايات المتحدة على استئناف الحرب.

حذر كبير الدبلوماسيين الإيرانيين يوم الأحد من أن أي محاولة من جانب السفن لتجاوز مسارها  من شأنها أن "تزيد من حدة التوترات".

قال مسؤول أمريكي يوم الأحد: "من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. وسيتوقف الطرفان مؤقتاً، ويمكن للسفن أن تتحرك بحرية" في المضيق وحوله.

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