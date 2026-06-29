رضا بهلوي: زيارتي لإسرائيل من الأسباب الرئيسية للهجوم على إيران

أثار نجل الشاه الإيراني المخلوع، رضا بهلوي، موجة واسعة من الجدل بعد تصريحات قال فيها إن زيارته إلى إسرائيل قبل عامين كانت "أحد الأسباب الرئيسية" التي مهدت للهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وفق ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.

وبحسب الوكالة، جاءت تصريحات بهلوي في وقت كان التيار الملكي الإيراني يسعى إلى نفي أي دور له في الحرب الأخيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحركتا انطلاقا من مصالحهما الخاصة، وليس استجابة لدعوات أو ضغوط من المعارضة الإيرانية في الخارج.

وأضافت "فارس" أن اعتراف بهلوي أثار انتقادات داخل الأوساط المؤيدة له، معتبرة أن تصريحاته تتعارض مع الرواية التي روّج لها أنصاره خلال الأسابيع الماضية بشأن عدم تورطهم في الأحداث العسكرية.

وكان رضا بهلوي قد زار إسرائيل عام 2023، حيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في زيارة أثارت آنذاك ردود فعل واسعة داخل إيران وخارجها.

كما أشارت الوكالة إلى أن بهلوي والتياره السياسي أعلنا خلال الحرب الأخيرة مواقف مؤيدة للضربات العسكرية ضد إيران، وهو ما أثار، بحسب التقرير، موجة من الانتقادات داخل الشارع الإيراني، ودفع بعض المؤيدين إلى إعلان ابتعادهم عن التيار الملكي.