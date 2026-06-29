تحرك دبلوماسي جديد.. أمريكا تقترح قمة مع إيران في قطر لاحتواء أزمة مضيق هرمز

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وآخرين مشاركين في جهود الوساطة، أن الولايات المتحدة طرحت مقترحًا لعقد محادثات مع إيران في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف إعادة إطلاق المسار التفاوضي بعد توقفه نتيجة التصعيد العسكري في محيط مضيق هرمز.

وبحسب المصادر، لا تزال الترتيبات الخاصة بالقمة قيد المناقشة، إلا أنها قد تنطلق اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع تركيز رئيسي على التطورات الأمنية في مضيق هرمز وسبل منع تجدد المواجهات.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم يقضي بوقف أيام من التصعيد المتبادل في المنطقة، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وقال مسؤول أميركي إن حركة الملاحة في مضيق هرمز عادت إلى طبيعتها، وأصبحت السفن قادرة على العبور بحرية بعد انحسار التوترات التي أثرت على الملاحة خلال فترة الضربات المتبادلة.

وأضافت المصادر أن جولة جديدة من المباحثات الأمريكية الإيرانية كانت مقررة في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنها تأجلت بسبب التطورات العسكرية المرتبطة بمضيق هرمز.

كما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين أن الجانبين اتفقا، خلال لقاءات عُقدت في سويسرا الأسبوع الماضي، على إنشاء خط اتصال مباشر لتفادي أي هجمات أو سوء تقدير في مضيق هرمز، غير أن هذه الآلية لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.