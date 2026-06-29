إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، نقلاً عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، أن قواته نفذت هجمات استهدفت 8 قواعد عسكرية أمريكية في كل من الكويت والبحرين، وذلك خلال ليلة الأحد.

وأوضح البيان أن العملية جاءت رداً على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية في الليلة نفسها، مؤكداً أن الهجمات نُفذت ضمن عملية مشتركة شاركت فيها القوة الجوفضائية والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، في وقت سابق من ليلة الأحد، تنفيذ ضربات ضد أهداف داخل إيران، قالت إنها جاءت رداً على هجوم مزعوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز، قبل أن تعلن إيران تنفيذ هجمات استهدفت مواقع تتمركز فيها القوات الأمريكية في المنطقة.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الضربات الأمريكية تمثل "انتهاكاً صارخاً" للتفاهمات القائمة، مؤكدة أن الرد العسكري الإيراني استند إلى ما وصفته بـ"الحق المشروع في الدفاع عن النفس" وفقاً للقانون الدولي.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة والدول الداعمة لها تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.