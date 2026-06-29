حزب الله: إسرائيل تواصل خرق وقف إطلاق النار.. ونحتفظ بحق الدفاع عن لبنان

اتهم حزب الله اللبناني، اليوم، إسرائيل بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت تفجيراً في بلدة مجدل زون، إلى جانب شن غارات جوية استهدفت مدينة النبطية وبلدتي ميفدون وفرون.

وأضاف الحزب، في بيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية فجرت مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثا، كما ألقت قنابل صوتية بالقرب من مدنيين في بلدتي برج قلاويه وبرعشيت، معتبراً أن هذه العمليات تمثل "انتهاكاً فاضحاً" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أكد التزامه به حتى الآن.

وأكد الحزب أنه يواصل مراقبة وتوثيق ما وصفها بالانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على احتفاظه بحق الدفاع عن لبنان وشعبه في مواجهة أي اعتداءات.