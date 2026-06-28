وزيرا خارجية لبنان والبحرين يدينان الاعتداءات الإيرانية على الكويت

تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم، اتصالين هاتفيين من نظيريه اللبناني يوسف رجي، والبحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أكدا خلالهما إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، والتضامن مع الإجراءات الرامية إلى حماية أمنها وسيادتها.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن وزير الخارجية اللبناني أدان، خلال الاتصال، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت، مؤكداً حقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأضافت الوزارة أن الاتصال الذي تلقاه الوزير الكويتي من نظيره البحريني تناول أيضاً إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أخيراً كلاً من الكويت والبحرين، حيث أكد الجانبان حق البلدين الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادتهما وأمنهما واستقرارهما.