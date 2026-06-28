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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يزعم تدمير نفق لحزب الله بطول 200 متر وعمق 25 متراً جنوب لبنان

نفق لحزب الله
نفق لحزب الله
محمود نوفل

أعلن كلا من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل  كاتس تدمير نفق لحزب الله بطول 200 متر وعمق 25 متراً في مجدل زون جنوب لبنان.


وقال نتنياهو وكاتس في بيان لهما : أبلغنا الولايات المتحدة والممثل الأمريكي في لبنان مسبقا بعملية تدمير بنية تحتية لحزب الله.

وأضاف البيان الإسرائيلي : الجيش سيواصل تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله وإزالة التهديدات عن بلدات الشمال.

وتابع البيان الإسرائيلي : الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.

وختم نتنياهو وكاتس بيانهما : النفق الذي تم تدميره كان يحتوي على مئات قطع الأسلحة وعدد من منصات إطلاق الصواريخ.

ومنذ قليل ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ عملية عسكرية أسفرت عن مقتل الشخص الذي قال إنه المسؤول عن قتل ضابطا إسرائيليا خلال الاشتباكات التي شهدتها بلدة دير سريان جنوبي لبنان الليلة الماضية.

وذكر الجيش، في بيان رسمي، أن العملية جاءت بعد جهود استخباراتية وميدانية لتعقب المنفذ، مؤكداً أن القوات تمكنت من استهدافه والقضاء عليه.

وأوضح البيان أن العملية تندرج ضمن سياسة الجيش الإسرائيلي الهادفة إلى ملاحقة كل من ينفذ هجمات ضد قواته، مشيراً إلى أن القوات ستواصل عملياتها الأمنية والعسكرية لمنع أي تهديدات جديدة على الحدود الشمالية.

ولم يكشف الجيش عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الشخص المستهدف أو طبيعة العملية التي أُنجزت.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تشهد المنطقة تبادلاً للضربات وعمليات عسكرية متقطعة منذ أشهر، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات.

وحتى الآن، لم تصدر رواية رسمية من الجانب اللبناني بشأن الإعلان الإسرائيلي أو تفاصيل العملية، فيما تستمر حالة التأهب العسكري في المناطق الحدودية مع تصاعد المخاوف من جولات جديدة من التصعيد

نتنياهو كاتس جنوب لبنان حزب الله الجيش الإسرائيلي

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