إسرائيل تعلن إنهاء حياة المتهم بمقتل ضابط في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عملية عسكرية أسفرت عن مقتل الشخص الذي قال إنه المسؤول عن قتل ضابطا إسرائيليا خلال الاشتباكات التي شهدتها بلدة دير سريان جنوبي لبنان الليلة الماضية.

وذكر الجيش، في بيان رسمي، أن العملية جاءت بعد جهود استخباراتية وميدانية لتعقب المنفذ، مؤكداً أن القوات تمكنت من استهدافه والقضاء عليه.

وأوضح البيان أن العملية تندرج ضمن سياسة الجيش الإسرائيلي الهادفة إلى ملاحقة كل من ينفذ هجمات ضد قواته، مشيراً إلى أن القوات ستواصل عملياتها الأمنية والعسكرية لمنع أي تهديدات جديدة على الحدود الشمالية.

ولم يكشف الجيش عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الشخص المستهدف أو طبيعة العملية التي أُنجزت.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تشهد المنطقة تبادلاً للضربات وعمليات عسكرية متقطعة منذ أشهر، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات.

وحتى الآن، لم تصدر رواية رسمية من الجانب اللبناني بشأن الإعلان الإسرائيلي أو تفاصيل العملية، فيما تستمر حالة التأهب العسكري في المناطق الحدودية مع تصاعد المخاوف من جولات جديدة من التصعيد