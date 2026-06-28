لبنان.. مقتل4247 وجرح 12195 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل4247 وجرح 12195 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي.

وينص الاتفاق الإطاري، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على وضع آلية تدريجية لتثبيت الأمن على الحدود، تتضمن انتشار الجيش اللبناني في مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، إلى جانب إنشاء آلية تنسيق ثلاثية برعاية أمريكية لمتابعة تنفيذ الالتزامات الأمنية، بينما يرتبط استكمال الانسحاب الإسرائيلي بإجراءات تتعلق بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية.

وفي المقابل، قوبلت تصريحات نتنياهو والاتفاق برفض واسع داخل لبنان، إذ أعلن حزب الله رفضه القاطع للاتفاق، معتبراً أنه يمنح شرعية لبقاء القوات الإسرائيلية في أجزاء من الجنوب ويربط السيادة اللبنانية بشروط إسرائيلية.

ووصف الأمين العام للحزب نعيم قاسم الاتفاق بأنه "استسلام"، مؤكداً تمسك الحزب بسلاحه ورفضه أي ترتيبات تسبق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

كما شهدت بيروت وعدد من المناطق احتجاجات رافضة للاتفاق، في وقت عزز فيه الجيش اللبناني انتشاره وأكد أنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو بالسلم الأهلي.