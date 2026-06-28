لبنان يدين الاعتداءات على البحرين والكويت: انتهاك صارخ لسيادة الدول

أدان ‏الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الاعتداءات التي استهدفت كلا من البحرين والكويت، معتبرا أن هذه الأعمال التصعيدية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها.



وقال الرئيس اللبناني، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إن ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، مما يستوجب تحركا عاجلا لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وأكد عون تضامن لبنان الكامل مع البحرين والكويت، داعيا إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي.