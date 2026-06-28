الرسوم الجمركية لترامب تدفع الأمريكيين للعزوف عن السلمون الإسكتلندي

تسببت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات البريطانية في تراجع ملحوظ بصادرات الأغذية والمشروبات إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن تراجع الصادرات في السلمون الإسكتلندي ظهر بنحو النصف خلال الربع الأول، بينما انخفضت صادرات المشروبات الكحولية الأسكتلندية بنسبة 25%، مع عزوف المستهلكين الأمريكيين عن المنتجات التي ارتفعت أسعارها.

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية إلى الولايات المتحدة هبط بنسبة 28% ليصل إلى 529.6 مليون جنيه إسترليني، كما تقلص الفائض التجاري البريطاني مع السوق الأمريكية بشكل حاد.

وأشار اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني إلى أن ارتفاع التكاليف والرسوم الجمركية إلى جانب الضغوط التنظيمية داخل بريطانيا زاد من صعوبة منافسة الشركات البريطانية في الأسواق الخارجية.

وفي المقابل، أكدت الجهات الممثلة لقطاع السلمون أن الطلب العالمي لا يزال قويًا، وأن جزءًا من التراجع يعود إلى تغير توقيتات الشراء الموسمية، بينما رحبت صناعة المشروبات الكحولية بإلغاء الرسوم الأمريكية على المشروبات الروحية البريطانية، كما سجلت بعض المنتجات، مثل الشاي وحبوب الإفطار، نموًا في صادراتها إلى الولايات المتحدة، إلا أن ذلك تحقق في الغالب من خلال خفض الأسعار للحفاظ على تنافسيتها في السوق الأمريكية.