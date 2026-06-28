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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جنرال إسرائيلي سابق: ترامب قد يتخلى عن إسرائيل بعد أن شعر بأن نتنياهو ضلله

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
فرناس حفظي

اعتبر اللواء الإسرائيلي المتقاعد يتسحاق بريك أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمر بمرحلة حرجة، مدعيًا أن ترامب بات يعتقد أن نتنياهو ضلله في ما يتعلق بإدارة المواجهة مع إيران.

وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف"، رأى بريك أن الضغوط السياسية التي يواجهها ترامب، إلى جانب اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، قد تدفعه إلى تقليص دعمه لإسرائيل والتركيز على حماية مصالحه السياسية الداخلية.

وزعم الكاتب أن انسحاب واشنطن سابقا من الاتفاق النووي مع إيران، إلى جانب التطورات اللاحقة، أسهما في تعزيز القدرات النووية الإيرانية، منتقدًا سياسات نتنياهو في هذا الملف.

كما ادعى أن أي تفاهمات أمريكية مستقبلية مع طهران قد تفرض قيودا على حرية التحرك العسكري الإسرائيلي، خاصة في الساحة اللبنانية، محذرًا من أن ذلك قد ينعكس سلبًا على مكانة إسرائيل الاستراتيجية.

واختتم بريك مقاله بالقول إن استمرار الخلافات بين ترامب ونتنياهو قد يؤدي إلى تراجع مستوى الدعم الأمريكي لإسرائيل، مؤكدًا أن هذه التقديرات تعبر عن رأيه الشخصي وتحليله للأوضاع السياسية.

اللواء الإسرائيلي يتسحاق بريك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران

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