ترامب: قصفنا مواقع صواريخ ومسيرات إيرانية.. ولن نتردّد في إكمال المهمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية قصفت، للتو، مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى محطات رادار ساحلية.

وأضاف ترامب أن القصف الجوي الأمريكي الجديد جاء ردًا على انتهاك إيران اتفاق وقف إطلاق النار مجددًا.

وتابع: "قد تأتي نقطة لن نكون قادرين فيها على التصرف بعقلانية، وسنُجبر على إكمال المهمة عسكريًا".

وأكد ترامب أنه "من المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبدًا".

وأردف قائلًا: "إذا وجدنا أنفسنا مجبرين على إكمال المهمة العسكرية، فلن يكون للجمهورية الإيرانية وجود بعد ذلك".

وقال ترامب: "طائرات أمريكية قصفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى محطات رادار ساحلية".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول أمريكي أن الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية، التي نُفذت الليلة، قد اكتملت.