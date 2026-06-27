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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احتجاجات كبرى في المدن الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

انطلقت تظاهرات كبرى وسط تل أبيب، حيث تجمع أنصار القوى اليسارية وغيرها من قوى المعارضة.

و خرج آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، إلى شوارع المدن احتجاجا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.

وشملت مظاهرات الاحتجاج العديد من المدن الكبرى، بما فيها القدس وحيفا وغيرهما.
ويطالب المتظاهرون بحماية القيم الديمقراطية وينددون بما اعتبروه "فشل" الحكومة الحالية في مختلف المجالات.

ويحتج اليساريون أيضا على سياسة استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

ومن أبرز مطالب المتظاهرين أيضا تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في فشل السلطات الإسرائيلية في منع هجوم حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر عام 2023. ويعتبر المحتجون أن هذا الفشل أدى إلى خوض إسرائيل سلسلة من الحروب المستمرة في المنطقة منذ أكثر من سنتين ونصف السنة.

وتجري المظاهرات وسط انتشار للشرطة، دون تسجيل أي حوادث أو مخالفات النظام.

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