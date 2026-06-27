بن غفير: الاتفاق مع لبنان خطأ فادح.. والجنود الإسرائيليون وحدهم سيدمرون حزب الله

هاجم إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الاتفاق الذي وقع مع لبنان برعاية أمريكية، معتبرا إياه "خطأ فادحا"، ومطالبا بعرضه للتصويت في مجلس الوزراء.



وقال بن غفير، في تصريحات مساء السبت: "الاتفاق مع لبنان خطأ فادح، وقد توجهتُ بالفعل إلى رئيس الوزراء هذا المساء لأطلب التصويت عليه في مجلس الوزراء، وأنا أعارض هذا الاتفاق منذ أسابيع"، مضيفا: "نحن بالفعل سنبقى في معظم الأراضي في الوقت الراهن، لكن الدولة اللبنانية لن تنزع سلاح حزب الله".

وزعم الوزير المتطرف أن الحكومة اللبنانية تضم وزراء من حزب الله، وبالتالي "لا يمكن الوثوق بلبنان في سحب الأسلحة من حزب الله"، وشدد على أن "جنود الجيش الإسرائيلي وحدهم من سيدمرون حزب الله - لن يفعل ذلك أي طرف آخر نيابة عنا".