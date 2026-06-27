بقوة 5.9 ريختر.. هزة أرضية تضرب باكستان بعد ساعات من زلزال بلوشستان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، اليوم السبت، وقوع هزة أرضية بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بعدة مدن في إقليمي بنجاب وخيبر بختونخوا، بالإضافة إلى العاصمة إسلام آباد.

وشعر سكان عدة مناطق، بما في ذلك العاصمة الباكستانية، بالهزة الأرضية، مساء اليوم، وذلك بعد ساعات قليلة من تعرض إقليم بلوشستان لزلزالين متتاليين.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، فإن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 6:35 مساء بتوقيت البلاد، وبلغت قوتها 5.9 درجة على مقياس ريختر، وتم تحديد مركز الزلزال في منطقة هندوكوش بأفغانستان على عمق 178 كيلومترا.

وأوضحت الهيئة أن سكان مدن إسلام آباد وعدة مدن أخرى شعروا بالهزة الأرضية، فيما أشارت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في بنجاب إلى أن الهزات امتدت لتشمل لاهور وفيصل آباد وأتوك.

وأكدت الهيئة في تقريرها أن الجهات المختصة تباشر فحص المباني في المناطق المتأثرة للوقوف على حجم الأضرار، مؤكدة أن غرفة التحكم الإقليمية ومراكز الطوارئ في المقاطعات تعمل على مدار الساعة.

وسجل إقليم بلوشستان، في وقت سابق اليوم، ثلاث هزات أرضية؛ حيث أسفرت الهزتان الأوليان عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، بعد أن ضرب زلزالان بقوة 5.2 و4.3 درجة مناطق واسعة من الإقليم، بما في ذلك مقاطعة بارخان.