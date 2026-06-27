سيناتور جمهوري أمريكي: علينا تجديد مخزوناتنا من الذخيرة في ظل استمرار التوتر مع إيران

أعرب السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية إنديانا، جيم بانكس، اليوم السبت، عن تأييده لطلب وزارة الدفاع (البنتاجون) بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار، معتبراً أنه على الولايات المتحدة تجديد مخزوناتها من الذخيرة في ظل استمرار التوتر مع إيران.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم، حسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال بانكس إن "نهج الرئيس دونالد ترامب -الذي يجمع بين الدبلوماسية والضغط العسكري- أثبت فعاليته في التعامل مع طهران عقب الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز".

كما أيد بانكس طلب التمويل الذي قدمته وزارة الدفاع، موضحاً أن الولايات المتحدة استهلكت موارد كبيرة في التعامل مع الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وهي بحاجة الآن إلى إعادة بناء مخزوناتها من الأسلحة.