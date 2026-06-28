مسئول أمريكي: الضربات على الأهداف الإيرانية الليلة «اكتملت»

قالت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية الليلة اكتملت.

وقال الجيش الأمريكي أمس السبت إنه ضرب عدة أهداف في إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، مواصلاً سلسلة من الهجمات التي زعزعت وقف إطلاق النار الهش في الحرب.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الطائرات العسكرية الأمريكية استهدفت "البنية التحتية للمراقبة وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي ومرافق تخزين الطائرات بدون طيار وقدرات زرع الألغام" التابعة للجيش الإيراني، وذلك في أعقاب هجوم على سفينة تجارية في وقت مبكر من صباح أمس السبت.