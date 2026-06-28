مسئول أمريكي: قواتنا تشن ضربات على أهداف إيرانية ردًا على هجوم وقع أمس السبت

أفادت وكالة أكسيوس عن مسئول أمريكي أن الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف إيرانية ردًا على هجوم إيراني وقع السبت على ناقلة تجارية.

وذكر التليفزيون الإيراني عن مصدر عسكري أن مقذوفات أصابت برج اتصالات بقرية طاهروي بمدينة سيريك جنوبي البلاد، فيما قالت وكالة فارس بدوي انفجار في قرية ميسين في جزيرة قشم جنوبي ايران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية تشن ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية، وأنه أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار عقب الضربات الأمريكية الجمعة إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك.

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت طائرة مسيرة هجومية أصابت الناقلة كيكو التي ترفع علم بنما، ولهذا فالطائرات الأمريكية استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي.

وأردفت القيادة المركزية الأمريكية بأن حركة عبور السفن التجارية عبر هرمز تتواصل والقوات الأمريكية متيقظة وقادرة على توجيه ضربات حاسمة.

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتنا نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بناء على توجيهات الرئيس ترامب.

وقالت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الضربة الأمريكية الحالية أكبر من التي وقعت الليلة الماضية.

وقالت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي: القوات الأمريكية والبحرينية أسقطت 9 طائرات مسيرة إيرانية أطلقت على القوات الأمريكية في البحرين.