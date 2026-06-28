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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«عون» يتلقى اتصالًا من ترامب بمناسبة توقيع اتفاق مع الاحتلال

لبنان
لبنان
محمد على

قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار.

وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون أكد في الاتصال مع ترامب أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسئولياتها في تنفيذ الاتفاق.

ذكر ت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات.

تابعت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها بالجنوب.

وأضافت الرئاسة اللبنانية بأن عون شكر ترامب على موقفه الداعم للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية.

وأضافت الرئاسة اللبنانية أن ترامب أكد لعون أن بلاده ستسهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية.

وتابعت الرئاسة اللبنانية أن ترامب أكد لعون أن واشنطن لن توفر أي جهد لدعم سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة.

من جانبه، أكد بنيامين نتنياهو أنه إذا تطلب الأمر أن ندخل لبنان فسنفعل ذلك وسنواصل ضرب "حزب الله" .

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل توصلت إلى إطار تفاهمات مع لبنان يمهد لإنهاء الصراع بين الجانبين، واصفا الاتفاق بـ"الإنجاز التاريخي"، وأشار إلى الاتفاق على منطقتين أمنيتين ستشهدان تجربة لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، مؤكدا أن الهدوء سيتم فرضه على الحدود الشمالية.

زعم في كلمة له، أن إسرائيل دمرت نحو 90% من مخزون "حزب الله" الصاروخي، وقتلت أكثر من 9 آلاف من عناصره منذ بداية الحرب، مؤكدا أن الجيش سيواصل استهداف البنية التحتية للحزب وأن "الكثير لا يزال أمامه لإنجازه".

أضاف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية باتت قريبة من السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستتدخل مجددا في لبنان إذا تطلب الأمر ذلك، واعتبر أن إعلان الحكومة اللبنانية رغبتها في السلام مع إسرائيل ورفض النفوذ الإيراني و"حزب الله" يمثل، بحسب تعبيره، تحولا جوهريا.

الرئاسة اللبنانية جوزيف عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللبنانية الأراضي القوات الإسرائيلية

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