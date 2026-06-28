نتنياهو يعلن عزمه تشكيل حكومة موسعة.. وبن غفير يعارضها ويصف الاتفاق مع لبنان بـ«الخطأ الفادح»

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم تشكيل "حكومة وطنية موسعة"، مؤكداً أنها "لن تكون حكومة يسارية تعتمد على الأحزاب العربية"،

وأضاف - خلال مؤتمر صحفي - "يمكننا إنهاء المقاطعة والتوصل إلى اتفاق يقوم على مبادئنا".

في المقابل، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، تصريحات نتنياهو، معتبراً أن “هذا التصريح مقلق للغاية”.

وقال: إن الحكومات السابقة التي ضمت شخصيات من اليسار "شلّت قدرة الحكومة على تبني سياسة يمينية"، في إشارة إلى تعيين تسيبي ليفني وزيرةً للعدل وبيني جانتس وزيراً للدفاع.

وأضاف بن غفير أن "الحكومة التي يجب على رئيس الوزراء نتنياهو تشكيلها هي حكومة يمينية بالكامل".

وفيما يتعلق بالاتفاق الإطاري مع لبنان، قال بن غفير إنه “خطأ فادح”.

وأشار إلى أنه طلب من رئيس الوزراء عرض الاتفاق على تصويت وزاري، وأضاف: "أعارض هذا الاتفاق منذ أسابيع".