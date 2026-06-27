زلزال جديد يضرب فنزويلا بقوة 5.4 ريختر

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) بتسجيل زلزال بقوة 5.4 ريختر قبالة سواحل فنزويلا اليوم.

وتم رصد وتسجيل الزلزال في تمام الساعة 19:20 بالتوقيت العالمي المنسق على بُعد 60 كيلومترا غرب العاصمة كاراكاس، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة. وكان مركز الزلزال على عمق 35 كيلومترا.

و من جانبه، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا، خورخي رودريجيز، إن عدد ضحايا الزلزال الذي وقع مؤخرا في البلاد ما يزال مرشحا للارتفاع وقد وصل إلى 1430 قتيلا، بحسب RT.

وضرب زلزال فنزويلا مساء يوم 24 يونيو. وسُجّلت هزتان أرضيتان، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، بفارق زمني يقارب 40 ثانية.

وكان مركزاهما على بُعد 10 كيلومترات في ولاية ياراكوي. وأعقب الزلزال 214 هزة ارتدادية.

وتشهد فنزويلا حاليا أكبر عملية إنقاذ وإغاثة دولية ومحلية منذ عقود، وذلك بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا شمال البلاد. وتتركز عمليات البحث المكثفة في العاصمة كاراكاس وولاية "لا غوايرا" الساحلية، حيث تشير التقارير إلى وجود مئات العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة، بينما تجاوزت قوائم المفقودين 50000 اسم.

ويواجه المنقذون صعوبات بالغة بسبب إغلاق مطار كاراكاس الدولي (مايكيتيا) لوجود أضرار في مدرجاته، بالإضافة إلى تعطل شبكات المترو، والغاز، والكهرباء. وتعاني المستشفيات الفنزويلية نقصا حادا في المضادات الحيوية، والمحاليل، والمستلزمات الأساسية، فضلا عن انهيار وتضرر عدد من المستشفيات جراء الهزات.