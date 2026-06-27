ارتفاع عدد ضحايا زلازل فنزويلا إلى 1430 قتيلاً

أعلنت الحكومة الفنزويلية ارتفاع عدد ضحايا الزلازل التي وقعت خلال الأيام الماضية إلى 1430 شخصاً بحلول اليوم السبت.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم إن عمليات البحث عن ناجين في فنزويلا قد دخلت يومها الثالث السبت، حيث راح السكان ينقبون بين أنقاض المنازل والمباني السكنية المنهارة عقب ضربتين زلزاليتين مدمرتين بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجة، مدركين أن الوقت بدأ ينفد.

وقد استخدمت فرق إنقاذ دولية، إلى جانب مواطنين فنزويليين يبحثون عن أحبائهم وجيرانهم، المجارف والمعدات الثقيلة والحبال وحتى أيديهم للبحث وسط أكوام الخرسانة المنهارة في أنحاء منطقة "لا جوايرا"، وهي إحدى أكثر الولايات الفنزويلية تضرراً، حسب الشبكة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، بلغ عدد المفقودين 51 ألف شخص حتى أمس الجمعة.