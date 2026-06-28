التلفزيون الإيراني: سماع دوي عدة انفجارات في سيريك جنوبي البلاد

أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة سيريك، جنوبي البلاد.

وسُمع دوي انفجارات في مدينة سيريك الإيرانية لليوم الثاني على التوالي.

وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، شن ضربات على إيران، ردًا على الهجوم الذي وقع، الخميس، واستهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "شنت قواتنا ضربات على إيران، وذلك ردًا قويًا على الهجوم الذي وقع، الخميس، واستهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".

وأضافت: "شكّل هذا العدوان غير المبرر من جانب القوات الإيرانية ضد حركة الملاحة التجارية انتهاكًا واضحًا لوقف إطلاق النار. وعلاوة على ذلك، فإن السلوك الإيراني الخطير قوض حرية الملاحة في وقت تتزايد فيه حركة التجارة عبر هذا الممر الدولي الحيوي".