ترامب: إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا.. وطهران: واشنطن خرقت اتفاق إنهاء الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا.





وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على العديد من مرافق الرصد والمراقبة على طول الساحل الجنوبي للبلاد، واصفة إياها بأنها انتهاك متجدد لاتفاق مؤقت يهدف إلى إنهاء الحرب.

وقالت الوزارة إن الهجمات وقعت في الساعات الأولى من صباح الأحد، وانتهكت كلاً من ميثاق الأمم المتحدة والبند الأول من مذكرة 18 يونيو التي تهدف إلى إنهاء النزاع.

وقالت الوزارة: "تظهر هذه الهجمات الوحشية أن الولايات المتحدة لا تولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها، وأن نقض الوعود جزء من طبيعتها".

وتابعت طهران أن الضربات استهدفت منشآت تستخدم للمراقبة والاستطلاع على الساحل الجنوبي لإيران.

كما دعت وزارة الخارجية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل دفاعاً عن السلام والأمن الدوليين، مع التأكيد على أن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بموجب المادة 51 من ميثاق .