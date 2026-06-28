مسئول: لا إصابات في صفوف القوات الأمريكية جراء الهجمات الإيرانية

قال مسئول أمريكي لوكالة رويترز إنه لم تقع إصابات بين الأمريكيين أو أضرار جسيمة في المنشآت الأمريكية في منطقة الخليج العربي بعد أن أعلنت إيران أنها استهدفتها في هجمات فجر الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء أن مسؤولاً أمريكياً قال إن إيران أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة على جيرانها بما في ذلك البحرين والكويت.

في وقت سابق من يوم الأحد، قالت الكويت إنها تصدت للهجمات ، بينما قامت البحرين بتشغيل صفارات الإنذار وطلبت من السكان التوجه إلى مكان آمن.



ويختبر اليوم الثالث على التوالي من العمليات العسكرية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما يضغط على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.





وفي الوقت نفسه، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً بطائرة مسيّرة في جنوب لبنان، بعد يوم من موافقته على سحب بعض القوات من المنطقة.