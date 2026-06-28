الحرس الثوري: استهدفنا 8 مواقع للجيش الأمريكي بقاعدة علي سالم والأسطول الخامس

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين.

وقال الحرس الثوري الإيراني: عمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني بأن العدوان الأمريكي الليلة كان بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: الترتيبات اللازمة للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز بيد إيران وفق مذكرة التفاهم.

وأردف الحرس الثوري الإيراني: سنتعامل مع السفن المخالفة لتعليماتنا في مضيق هرمز بحزم أكبر من ذي قبل.

وتابع الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد تحت أي ذريعة حتى لو كان على أهداف غير مهمة سيقابل برد ساحق.

وأكد الحرس الثوري الإيراني: انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار.