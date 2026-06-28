جرى الإعلان عن حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما ذكرت السلطات الأوكرانية.

وحذرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية من غارات جوية، حيث انطلقت صفارات الإنذار في كييف الساعة 01:53 بتوقيت موسكو.

وكان قد جرى سماع دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك شرق أوكرانيا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي.



وجرى إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية وفق ما ذكر عمدة موسكو.

وبحسب عمدة المدينة، تعمل فرق الطوارئ في موقع سقوط الحطام.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات قالت إنها تُظهر استهداف مصفاة نفط تابعة لشركة "يوك أويل" الأوكرانية قرب زابوروجيا، باستخدام طائرات مسيّرة هجومية من طراز "جيران".