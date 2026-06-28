سنتكوم: مقاتلات البحرية نفذت ضربات ضد 10 أهداف عسكرية إيرانية

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مقاتلات من البحرية وسلاح الجو نفذت الليلة ضربات ضد 10 أهداف عسكرية إيرانية.

وذكرت سنتكوم او القيادة المركزية الأمريكية: غاراتنا الجوية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية متعددة داخل مضيق هرمز وبالقرب منه.

وأردفت القيادة المركزية الأمريكية: غاراتنا الجوية جاءت ردًا على هجوم إيراني بالمسيرات استهدف ناقلة النفط كيكو.

من جانبها، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إطلاق النار الأمريكي العشوائي على مدينة سيريك لا يحل لغز سيطرتنا على مضيق هرمز.

وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني: إطلاقنا النار على المخالفين في مضيق هرمز يذكر باقي السفن بأن الممر آمن.

وتابعت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني: حساب القواعد الأمريكية في المنطقة مختلف وستعاني بشدة في هذه الأيام.