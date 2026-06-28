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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنتكوم: مقاتلات البحرية نفذت ضربات ضد 10 أهداف عسكرية إيرانية

قوات أمريكية
قوات أمريكية
محمد على

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مقاتلات من البحرية وسلاح الجو نفذت الليلة ضربات ضد 10 أهداف عسكرية إيرانية.

وذكرت سنتكوم او  القيادة المركزية الأمريكية: غاراتنا الجوية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية متعددة داخل مضيق هرمز وبالقرب منه.

وأردفت القيادة المركزية الأمريكية: غاراتنا الجوية جاءت ردًا على هجوم إيراني بالمسيرات استهدف ناقلة النفط كيكو.

من جانبها، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إطلاق النار الأمريكي العشوائي على مدينة سيريك لا يحل لغز سيطرتنا على مضيق هرمز.

وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني: إطلاقنا النار على المخالفين في مضيق هرمز يذكر باقي السفن بأن الممر آمن.

وتابعت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني: حساب القواعد الأمريكية في المنطقة مختلف وستعاني بشدة في هذه الأيام.

القيادة المركزية الأمريكية البحرية وسلاح الجو الليلة إيرانية كيكو بحرية الحرس الثوري الإيراني سيريك

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