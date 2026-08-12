9.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 9.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، نفذت من خلال 4025 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم - حسبما ذكرت وكالة الانباء الأردنية "بترا" - إلى 3971 نقطة، بانخفاض نسبته 0.48 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.65 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.45 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.27 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 106 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 46 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.