للمرة الثانية اليوم.. «الداخلية البحرينية» تعلن إطلاق صفارات الإنذار.. وتدعو السكان للتوجّه لمكان آمن

أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن.

وفي التفاصيل، أطلقت صفارات الإنذار في البحرين للمرة الثانية صباح الأحد بالتوقيت المحلي، وفقاً لوزارة الداخلية.

وحثت الوزارة السكان على “التوجه إلى أقرب مكان آمن”.

في وقت سابق، قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيضرب المصالح الأمريكية في المنطقة رداً على الهجمات الأمريكية على أهداف إيرانية يوم السبت.

قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إنه لم تقع إصابات أو أضرار أمريكية بعد أن استهدفت إيران منشآت في الكويت والبحرين.