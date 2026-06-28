الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا بسوريا

أفادت وسائل إعلام متفرقة بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بخرق جديد- قام به عشرات المرات-، عبر توغله في ريف درعا بسوريا.
في التفاصيل، انطلقت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية، من ثكنة الجزيرة وتوغلت باتجاه بلدة معرية في منطقة حوض اليرموك.
ووصلت القوة المحتلة إلى قرية عابدين، قبل أن تتجه إلى منطقة تلة المغر.
كانت قوة مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت الجمعة باتجاه بلدة جملة، وانتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددا من منازل المدنيين.
وعلاوة على تجاوزها البالغ، فقد أقامت حاجزا عسكريا، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل.