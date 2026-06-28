الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا بسوريا

أفادت وسائل إعلام متفرقة بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بخرق جديد- قام به عشرات المرات-، عبر توغله في ريف درعا بسوريا.

في التفاصيل، انطلقت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية، ‏من ثكنة الجزيرة وتوغلت باتجاه بلدة معرية في منطقة ‏حوض اليرموك.

ووصلت القوة المحتلة إلى قرية عابدين، قبل ‏أن تتجه إلى منطقة تلة المغر.‏

كانت قوة مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت الجمعة باتجاه بلدة ‏جملة، وانتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددا من منازل المدنيين.

وعلاوة على تجاوزها البالغ، فقد ‏أقامت حاجزا عسكريا، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من ‏المنازل.