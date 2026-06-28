استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال على شارع بغزة

أفادت وسائل إعلام باستشهاد مواطن غزاوي يدعى سامح أبو كميل متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال على شارع الجلاء بمدينة غزة.

كما استشهد أمس ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل متأثر بجراحه، وأصيب نحو 30 آخرين، السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في جنوب وشمال قطاع غزة، في إطار مواصلة خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع قصف مدفعي وتوغلات عسكرية وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد فلسطينيين، وإصابة آخرين، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيامًا تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، أصيب أكثر من 22 فلسطينيا، بينهم بجروح خطيرة، جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة قرب مفترق ضبيط على شارع الجلاء غربي المدينة.