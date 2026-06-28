رسالة وفاء من لبنان لـ أبوالغيط وحسام زكي في ختام ولايتهما

أشاد المندوب الدائم للبنان لدى جامعة الدول العربية بالدور الذي قام به كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد السفير حسام زكي، مؤكدًا أن مسيرتهما تمثل نموذجًا للإخلاص والعطاء في خدمة القضايا العربية والعمل العربي المشترك.

وقال المندوب اللبناني، خلال كلمته في حفل تكريم أبو الغيط وحسام زكي بمناسبة انتهاء ولايتهما، إن المناسبة لا تقتصر على تكريم شخصين، وإنما تعكس تقديرًا لمسيرة طويلة من العمل الدؤوب في خدمة الأمة العربية، مشيرًا إلى أن أحمد أبو الغيط تولى مسؤولياته في مرحلة اتسمت بتحديات سياسية وأمنية واقتصادية غير مسبوقة، واستطاع بحكمته وخبرته الحفاظ على دور جامعة الدول العربية باعتبارها البيت الجامع للدول العربية ومنبرًا للحوار والتشاور والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

تكريم أحمد أبو الغيط

وأضاف أن السفير حسام زكي اضطلع بدور بارز في متابعة مختلف الملفات العربية، مستفيدًا من خبرته الدبلوماسية وقدرته على إدارة القضايا السياسية المعقدة، إلى جانب جهوده المستمرة في تعزيز التواصل والتفاهم بين الدول الأعضاء، بما أسهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك خلال السنوات الماضية.

وأكد أن هذا التكريم يجسد الوفاء لكل من خدم المؤسسة العربية العريقة وأسهم في تعزيز مكانتها، مشددًا على أن جامعة الدول العربية ستظل الإطار الجامع للدول العربية رغم ما تواجهه المنطقة من تحديات وصعوبات.

وأعرب، باسم لبنان، عن تقدير بلاده لما قدمه أحمد أبو الغيط وحسام زكي من دعم للبنان ومؤسساته ووحدته واستقراره، كما توجه بالشكر إلى مصر ووزارة الخارجية المصرية على ما قدمتاه من كوادر دبلوماسية أسهمت في خدمة منظومة العمل العربي المشترك.

واختتم المندوب الدائم للبنان كلمته بتوجيه التهنئة إلى الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، متمنيًا له التوفيق في قيادة الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة، ومعربًا عن ثقته في استمرار الجامعة في أداء رسالتها وتعزيز التعاون العربي بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها.