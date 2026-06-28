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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو الغيط: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والمنطقة من العودة لعصور الظلام

تكريم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
تكريم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن حب الوطن كان الدافع الرئيسي طوال 45 عامًا قضاها في العمل الدبلوماسي، متنقلًا بين وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها جامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة في القاهرة لتكريمه وتكريم الأمين العام المساعد، إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والمنطقة العربية من مصير خطير، مؤكدًا أن البلاد كانت على وشك الضياع والعودة إلى "القرن السابع والثامن"، لولا دور القوات المسلحة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

كواليس ترشيح أبو الغيط لمنصبه

وكشف أبو الغيط كواليس ترشيحه لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، موضحًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا عام 2014 من وزير الخارجية المصري آنذاك، السفير سامح شكري، أبلغه خلاله باختيار مصر له مرشحًا للمنصب، معتبرًا ذلك بمثابة "رد اعتبار" له ولكل من عمل معهم قبل أحداث 25 يناير 2011.

وأضاف أن الجامعة العربية عندما تولى مسؤوليتها كانت تمر بظروف صعبة، مشيرًا إلى أن النظام العربي كان يعاني من حالة اضطراب، وأن الجامعة كانت على وشك الإفلاس، فيما كانت القضية الفلسطينية تواجه خطر التراجع بسبب تداعيات ما عُرف بـ"الربيع العربي".

وفي حديثه عن أداء الجامعة العربية، قال أبو الغيط إنه سيجيب دائمًا عن سؤال: "لماذا لسنا كالتحاد الأوروبي؟"، موضحًا أن الدول العربية ليست ضعيفة، لكنها لا تمتلك مستوى التأثير نفسه، رغم ما يجمعها من وحدة اللغة والروابط الدينية والثقافية.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى زوجته السيدة ليلى، تقديرًا لدعمها له طوال مسيرته المهنية.

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية ثورة 30 يونيو أبو الغيط وزارة الخارجية المصرية فلسطين الاتحاد الأوروبي

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