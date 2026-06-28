وداع مؤثر لأبو الغيط وحسام زكي.. رؤساء قطاعات الجامعة العربية يشيدون بمسيرتهما

شهدت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، مراسم توديع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي، بمناسبة انتهاء فترة عملهما، وذلك بحضور قيادات الأمانة العامة.

وألقى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، كلمة نيابة عن رؤساء قطاعات الأمانة العامة، أعرب خلالها عن بالغ التقدير والعرفان لما قدمه أبو الغيط وحسام زكي من جهود في خدمة العمل العربي المشترك، مؤكداً أن مسيرتهما اتسمت بالإخلاص والكفاءة والحرص على تعزيز دور الجامعة العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

تكريم أحمد أبو الغيط والسفير حسام زكي

وأشار خطابي إلى أن أبو الغيط تولى قيادة الجامعة العربية منذ عام 2016 في مرحلة دقيقة شهدت أزمات وصراعات إقليمية ودولية، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، مؤكداً أنه عمل على الحفاظ على مكانة الجامعة العربية باعتبارها بيتاً جامعاً للدول العربية، والدفاع عن دورها في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة.

كما أشاد بالدور الذي قام به السفير حسام زكي طوال عشر سنوات، لافتاً إلى خبرته الدبلوماسية الواسعة ومهنيته العالية، وجهوده في متابعة الملفات العربية والدولية، وإبراز مواقف الجامعة العربية والتواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام.

وأكد خطابي، أن الأمانة العامة ستواصل العمل بقيادة الأمين العام الجديد نبيل فهمي، من أجل تطوير أداء الجامعة العربية، وتعزيز العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء بما يواكب تطلعات الدول الأعضاء ويعزز التكامل العربي في مختلف المجالات.

وأوضح أن من أبرز الإنجازات التي تحققت خلال ولاية أبو الغيط استكمال الملحق الجديد لمقر الجامعة وفق معايير معمارية متناسقة مع المبنى التاريخي، وافتتاح متحف الجامعة العربية للحفاظ على ذاكرة الدبلوماسية العربية، إلى جانب إسهاماته الفكرية من خلال مؤلفاته التي أصبحت مراجع مهمة لتوثيق مراحل بارزة من التاريخ العربي، ولا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

واختتم السفير أحمد رشيد خطابي كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لأبو الغيط وحسام زكي، متمنياً لهما دوام الصحة والتوفيق، ومؤكداً التزام العاملين بالأمانة العامة بمواصلة خدمة الجامعة العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.