انطلاق حفل تكريم الجامعة العربية لأبو الغيط وزكي تقديرا لجهودهما

انطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأحد، حفل تكريم لأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام، وذلك بمناسبة انتهاء فترة توليهما مهام منصبيهما.

حفل تكريم أحمد أبو الغيط

يقام الحفل الذي بدأ بعرض وثائقي قصير عن مسيرة الجامعة العربية بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والإعلاميين.

ويأتي الحفل في ختام فترة تولي أحمد أبو الغيط منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب انتهاء مهام السفير حسام زكي رئيسًا لمكتب الأمين العام في 30 يونيو الجاري.