قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس كوريا الجنوبية يوجه بتنفيذ إصلاحات دفاعية ببناء جيش ذكي وتجنيد انتقائي
الفنان توفيق عبد الحميد يتوجه ببلاغ ضد صفحة نشرت خبر وفاته
المقرر الأممي الدولي: يتم عرقلة أي قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن عبر الفيتو الأمريكي
العثور على جثة مسن داخل مسكنه ببنها بعد انبعاث رائحة كريهة.. والتحريات تكشف الملابسات
ماهر عزيز: مصر بدأت تصنيع الألواح الشمسية منذ أكثر من 10 سنوات على نطاق محدود
أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العلمين الجديدة
الاحتلال: القوات تُخلي منازل الفلسطينيين في قصرة تمهيدًا للاستيلاء عليها
أشرف زكي يتقدّم ببلاغ ضد مُروّجي شائعة وفاة الفنان توفيق عبدالحميد
رئيس الوزراء يشهد توقيع 6 اتفاقيات لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات
ردًا على ترامب.. قوات الباسيج: مضيق هرمز تحت سيطرة ​وإدارة إيران
5 تريليونات جنيه استثمارات في قطاع الكهرباء منذ 2014.. ماهر عزيز يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. 100 يوم صحة تقدم آلاف الخدمات الطبية.. واجتماع بالتعليم لمتابعة جاهزية المدارس للعام الجديد

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

"100 يوم صحة" تقدم آلاف الخدمات الطبية بالوادي الجديد

واصلت حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة بمحافظة الوادي الجديد، تقديم خدماتها الطبية والعلاجية والوقائية للمواطنين، حيث شهدت مراكز المحافظة تقديم حزمة موسعة من الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة، إلى جانب إجراء العديد من الفحوصات والتحاليل والأشعات والخدمات الطبية المساعدة.

وأوضح الدكتور حسام الدين صفوت، مدير مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، أن حصاد خدمات الحملة شمل تقديم 4345 خدمة بالمعامل، و3085 خدمة بالعيادات الخارجية، و2625 حالة بالطوارئ، و509 خدمات للأسنان، إلى جانب تنفيذ 4101 زيارة منزلية للرائدات الريفيات، وإجراء 1126 من وسائل تنظيم الأسرة، و1268 كشفًا ضمن تنظيم الأسرة.

وأضاف أن الخدمات التخصصية المقدمة للمواطنين تضمنت 3852 ترددًا على خدمة الأخصائي، و2449 ترددًا على الطوارئ، و561 ترددًا على العلاج الطبيعي، بما يعكس تنوع الخدمات المقدمة واستهدافها مختلف الاحتياجات الصحية للمواطنين.

وشملت الخدمات المكملة التي جرى تقديمها خلال اليوم إجراء 1021 تحليلًا، و822 أشعة، و206 حالات غسيل كلوي، و279 خدمة للأسنان، و53 كيس دم، بالإضافة إلى 57 عملية جراحية، وذلك ضمن منظومة الخدمات الطبية التي توفرها الحملة للمواطنين بالمحافظة.

اجتماع موسع بتعليم الوادي الجديد لمتابعة جاهزية مدارس الداخلة للعام الجديد


ترأس عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا، مع قيادات تعليم إدارة الداخلة التعليمية من مديري المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ورؤساء الأقسام المختلفة، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته تواصله المباشر مع جميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة، ومتابعة لاستقبال العام الدراسي الجديد ومتابعة جاهزية المدارس.

وأعرب وكيل تعليم المحافظة، عن بالغ تقديره لمديري المدارس على جهودهم المبذولة وعطائهم اللامحدود لخدمة العملية التعليمية، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من العمل والعطاء لضمان بداية قوية ومنظمة للعام الدراسي الجديد.

حزمة توجيهات لاستقبال العام الدراسي الجديد

وخلال الإجتماع ، جرى التأكيد على:

▪️ الحرص على تحقيق الرضى الوظيفى لجميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة وخاصة الحقوق المادية دون أى تأخير.
▪️ الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة قبل بدء الدراسة، بوقت كاف.
▪️ التأكد من جاهزية جميع المباني المدرسية والفصول الدراسية والممرات والطرقات والملاعب .
▪️ العمل على توفير بيئة تعليمية آمنة صحية ومحفزة ومشجعة للطلاب، وبما يسهم في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية على مدار العام الدراسى.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بخطط العمل للعام الدراسي تضمنت:
▪️ الالتزام بالمتابعة المستمرة لحضور الطلاب وحال الغياب يتم بحث الأسباب .
▪️ تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.
▪️ أهمية التعاون والتنسيق بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

الاستعداد لافتتاح أكبر مستشفى حكومي بالوادى الجديد بتكلفة 600 مليون جنيه

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد عن الانتهاء من كافة التجهيزات لافتتاح مستشفى الداخلة الجديد، والتي تم إنجازها على مساحة إجمالية تقارب 20 ألف متر مربع، منها نحو 7 آلاف متر مربع للمباني الطبية، بتكلفة استثمارية تتجاوز 600 مليون جنيه، ما يجعله من أكبر المستشفيات الحكومية التي تم تنفيذها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، وتبلغ السعة السريرية للمستشفى 118 سريرًا، بما يتيح تقديم خدمات الإقامة الداخلية لمختلف الحالات المرضية، إلى جانب 12 عيادة خارجية تغطي التخصصات الطبية المختلفة.

جاهزية تامة وخدمات طبية متكاملة

وتضم مستشفى الداخلة الجديد أيضا 11 حضّانة مجهزة لحديثي الولادة، فضلًا عن أقسام الطوارئ والاستقبال التي تعمل على مدار الساعة، ويضم المستشفى كذلك غرف عمليات حديثة، ووحدات عناية مركزة، وأقسامًا متطورة للأشعة والتحاليل، تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية التي تواكب التطورات العالمية في مجالات التشخيص والعلاج، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل جميع الأقسام.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

السيدة التي تقف وراء ترامب

أنا مجرد امرأة حامل.. من هي السيدة التي أثارت نظريات المؤامرة خلف ترامب؟

فرج عامر

فرج عامر: ثلاثي الأهلي انتهى بهم المطاف في بيراميدز

عبدالله السعيد

بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية

يوسف بلعمري

رسمياً.. إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي

عبد الله السعيد

محمد أضا يكشف مستجدات أزمة ثلاثي الزمالك.. مفاجأة حول عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

العربى الأفريقى

البنك العربي الأفريقي الدولي يتيح الاستثمار في شهادات الادخار وصناديق الاستثمار عبر تطبيق AAIB Mobile

محافظ الإسكندرية والدكتورة إيمان كريم

خدمات وتوظيف وتعليم ونقل.. تحرك لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في الإسكندرية

الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد

هيئة إتقان تستعرض انجازاتها.. معايير اعتماد وطنية ومنظومة رقمية للتدريب والاعتماد

بالصور

ليس ما تأكله فقط.. توقيت وجباتك قد يغير صحتك

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة

عيار 21 يصعد 120 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

استقرار الدولار وانخفاض الريال..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد