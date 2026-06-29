النفط يقفز مع تصاعد التوترات.. خام برنت يرتفع 1.9% والغاز الأوروبي يصعد 3%

افتتحت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على ارتفاعات ملحوظة، بعدما قفز خام برنت بنسبة 1.9% مدفوعًا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن استقرار إمدادات الطاقة.

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 3%، وسط تزايد القلق من أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط.

وفي المقابل، أفاد موقع “أكسيوس” بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم لوقف الهجمات، مع الاتفاق على نقل المحادثات التي كانت تُجرى في سويسرا إلى الدوحة، وتحويل الأولوية من مناقشة الملف النووي إلى ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، ذكرت رويترز أن أسعار النفط واصلت مكاسبها، لترتفع بأكثر من دولار للبرميل في أعقاب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، في ظل ترقب الأسواق لأي تطورات قد تؤثر على إمدادات الخام العالمية.