زلزال يهز جنوب غرب الصين.. 13 مصابا وإجلاء مئات السكان

أصيب 13 شخصًا بإصابات طفيفة إثر زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة ييبين التابعة لمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية.

وأوضحت غرفة عمليات الإغاثة من الزلازل في مدينة ييبين أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم إجلاء 196 شخصًا من المناطق المتأثرة كإجراء احترازي، مؤكدة أن الزلزال لم يسفر عن أي وفيات، بينما تتواصل أعمال الإغاثة والتقييم الميداني بشكل منظم.

وأشار المركز الصيني لشبكات الزلازل إلى أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 12:12 بعد منتصف الليل بتوقيت بكين، وتم تحديد مركزها عند خط عرض 28.50 درجة شمالًا وخط طول 104.69 درجة شرقًا، وعلى عمق ستة كيلومترات.

وعقب الزلزال، فعلت الهيئة الصينية للزلازل الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث، لمتابعة التطورات وتنسيق جهود الاستجابة في المناطق المتضررة.