بقوة 5.29 درجة.. زلزال قوي يضرب مقاطعة ​سيتشوان ​الصينية

ضرب زلزالا ⁠بلغت ​قوته ​5.29 درجة ضرب مقاطعة ​سيتشوان ​الصينية اليوم ‌الأحد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز ‌الألماني لبحوث علوم ​الأرض.

وأشار ⁠المركز إلى أن الزلزال ​وقع ​على ⁠عمق ​عشرة ​كيلومترات.

وفي فنزويلا ؛ قالت ديلسي رودريجيز الرئيسة المؤقتة للبلاد إن 33 شخصا، بينهم أطفال، تسنى إنقاذهم منذ مطلع هذا الأسبوع عقب الزلزالين المدمرين اللذين هزا البلاد، في حين لا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين مع تضاؤل فرص العثور على ​ناجين آخرين.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء الزلزالين المدمرين اللذين وقعا يوم الأربعاء إلى ما يزيد على 1400 شخص ‌حتى أمس السبت، مع قدوم فرق إنقاذ أجنبية إلى ولاية لا جوايرا الساحلية، أكثر الولايات تضررا بالزلزالين.