بابا الفاتيكان يعرب عن تضامنه مع ضحايا كارثة الزلزالين بفنزويلا

أعرب بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، عن تضامنه مع ضحايا كارثة الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وقال البابا ليو الرابع عشر- في منشور عبر منصة "إكس"، أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم /الأحد/- "أود أن أعرب عن تضامني مع الأخوة والأخوات الفنزويليين المتضررين جراء الزلزالين اللذين وقعا مؤخرا واللذين تسببا في سقوط العديد من الوفيات والإصابات، علاوة على الأضرار الواسعة في الممتلكات"، مؤكدا تضامنه الروحي مع أسر المتوفيين والمصابين وكل من تأثر جراء هذه المأساة.

كما أعرب بابا الفاتيكان عن امتنانه ودعمه للعاملين في جهود البحث والإنقاذ وإغاثة المتضررين جراء هذه الكارثة.

وكان زلزالان بقوة 2ر7 و5ر7 درجة على مقياس ريختر قد ضربا فنزويلا، يوم /الأربعاء/ الماضي، وتسببا في حدوث أضرار جسيمة بالبنية التحتية للبلاد ومقتل 1430 شخصا على الأقل وإصابة نحو 4 آلاف آخرين.

وأعلنت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رورديجيز - عبر منصة "إكس" - أن أكثر من 2700 فرد من أفراد البحث والإنقاذ من 24 دولة يقدمون الدعم اللازم إلى فنزويلا في أعقاب الكارثة.