قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرارة المحسوسة تقفز 3 درجات.. الأرصاد تكشف تأثير نسب الرطوبة على طقس الأسبوع
خلال أسابيع.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة
حق دستوري.. اقتصادية البرلمان توصي بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين| تفاصيل
حالة الطقس اليوم الأحد 28 يونيو 2026.. تحذير من الرطوبة والشبورة
مطالبة بالتعيين.. تعليم النواب تزف أخبار سارة لـ معلمي الحصة
عاوز يدمر دولة الاحتلال.. نتنياهو يحذر تركيا ويشكو أردوغان لترامب
استخراج جواز سفر 2026 لأول مرة.. الأوراق المطلوبة والخطوات
عقوبات رادعة تواجه الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة .. تفاصيل
بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بالدول العربية
كيفية تحريك الإصبع في التشهد أثناء الصلاة.. تعرف عليها
محافظ القاهرة: اهتمام كبير بتوفير الخدمات وتطبيق معايير الإتاحة لذوي الهمم داخل المنشآت الحكومية
تعليق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسبانيا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى رعاياها جراء كارثة الزلزالين بفنزويلا إلى 9

إسبانيا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى رعاياها جراء كارثة الزلزالين بفنزويلا إلى 9
إسبانيا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى رعاياها جراء كارثة الزلزالين بفنزويلا إلى 9
أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مصرع تسعة من مواطني بلاده جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء الماضي.

وقال سانشير - في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم /الأحد/ - "إن إسبانيا ستواصل التعاون مع السلطات الفنزويلية، وستستمر في توفير المساعدة القنصلية للمتضررين جراء الزلزالين".

وكانت إسبانيا قد أوفدت عشرات الجنود ورجال الإطفاء التابعين لوحدة الطوارئ العسكرية، أحد أفرع الجيش الإسباني التي تضطلع بمهام تنفيذ عمليات الإغاثة من الكوارث، إلى فنزويلا لدعمها في جهود التعافي من الكارثة.

وضرب زلزالان بقوة 2ر7 و5ر7 درجة على مقياس ريختر فنزويلا يوم /الأربعاء/ الماضي، وتسببا في حدوث أضرار جسيمة بالبنية التحتية للبلاد ومصرع 1430 شخصا على الأقل وإصابة نحو 4000 آخرين.

وكانت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رورديجيز قد أعلنت، عبر "إكس"، أن أكثر من 2700 فرد من أفراد البحث والإنقاذ من 24 دولة يقدمون الدعم اللازم إلى فنزويلا في أعقاب الكارثة.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا السلطات الفنزويلية توفير المساعدة القنصلية للمتضررين وحدة الطوارئ العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

ترشيحاتنا

وزير الانتاج الحربي

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدمياط

بني سويف

انطلاق حملات للتوعية بمخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ببني سويف

الأمن يضبط جميع الأطراف في مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء ببورفؤاد

الأمن يضبط جميع الأطراف في مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء ببورفؤاد

بالصور

السيارات الكهربائية تستحوذ على نصف مبيعات المركبات بحلول 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد