إسبانيا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى رعاياها جراء كارثة الزلزالين بفنزويلا إلى 9

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مصرع تسعة من مواطني بلاده جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء الماضي.

وقال سانشير - في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم /الأحد/ - "إن إسبانيا ستواصل التعاون مع السلطات الفنزويلية، وستستمر في توفير المساعدة القنصلية للمتضررين جراء الزلزالين".

وكانت إسبانيا قد أوفدت عشرات الجنود ورجال الإطفاء التابعين لوحدة الطوارئ العسكرية، أحد أفرع الجيش الإسباني التي تضطلع بمهام تنفيذ عمليات الإغاثة من الكوارث، إلى فنزويلا لدعمها في جهود التعافي من الكارثة.

وضرب زلزالان بقوة 2ر7 و5ر7 درجة على مقياس ريختر فنزويلا يوم /الأربعاء/ الماضي، وتسببا في حدوث أضرار جسيمة بالبنية التحتية للبلاد ومصرع 1430 شخصا على الأقل وإصابة نحو 4000 آخرين.

وكانت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رورديجيز قد أعلنت، عبر "إكس"، أن أكثر من 2700 فرد من أفراد البحث والإنقاذ من 24 دولة يقدمون الدعم اللازم إلى فنزويلا في أعقاب الكارثة.