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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كارول سماحة تشارك في اختيار الفائزين بجوائز «جرامي»

كارول سماحة
كارول سماحة
تقى الجيزاوي

أعلنت الفنانة كارول سماحة انضمامها رسميًا إلى عضوية أكاديمية التسجيل الأمريكية، المسؤولة عن تنظيم ومنح جوائز «جرامي» الموسيقية العالمية.

وكشفت كارول سماحة عن الخطوة الجديدة من خلال منشور عبر حساباتها الرسمية، أعربت خلاله عن فخرها بالانضمام إلى مجتمع الموسيقى العالمي، الذي يضم نخبة من صناع الموسيقى من مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت سماحة أن انضمامها إلى الأكاديمية يمثل محطة جديدة في مسيرتها الفنية، لافتة إلى سعادتها بوجودها ضمن هذا المجتمع الموسيقي العالمي.

وبانضمامها إلى الأكاديمية، تصبح كارول سماحة جزءًا من منظومة تضم عددًا كبيرًا من المتخصصين وصناع الموسيقى حول العالم، كما تشارك ضمن عملية اختيار الأعمال والفنانين المؤهلين للفوز بجوائز «جرامي». 

أعمال كارول سماحة

وكانت كارول سماحة، عادت لاستئناف نشاطها الفني مؤخرا، بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، بعد عرض مسرحيتها «كلو مسموح». 

وتجدر الإشارة إلى أن مسرحية "كلو مسموح" قد حققت نجاحًا ملحوظًا منذ عرضها، ويأتي هذا النجاح ليؤكد على موهبة كارول سماحة وحضورها القوي على المسرح.

ظهرت الفنانة كارول سماحة لأول مرة بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، أثناء عرضها لمسرحيتها الجديدة "كله مسموح" بلبنان. 

وقالت كارول سماحة، فى تصريحات تليفزيونية: "المشاعر بتكون أكيد متلغبطة بس التركيز عندي هو الأهم، وليد ملاك محاوطني بكل مكان بالمسرح روحه معي، آخر كلامه قالي شو ما يصير بعد عمليتي الجراحية بدك تكملي المسرحية مهما حصل، هذا لأنه عارف شغفي بالمسرح والفن".

وأضافت: "إحنا الفنانين ضريبتنا إنه نطلع ندعس على أوجاعنا ونطلع نغني ونستحمل هالطاقة ونحولها لطاقة حلوة وإيجابية".

أغاني كارول سماحة 

وفي شهر سبتمبر 2024، طرحت النجمة كارول سماحة ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة، والذي يضم حوالي 14 أغنية تتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ويحمل اسم "مختلفة".

ومن ضمن أسماء أغاني ألبومها الجديد: "غنوا لحبيبي"، و"نفس"، و"كتير بخاف"، و"حالة تخدير"، و"حبيبي سلام"، و"أجمل سنين"، و"خبيني بشنطة"، و"بقيت أسد"، و"بتعقد"، و"طب بعدين"، و"وقت الحب"، و"اضحك يا قلبي"، و"بوسة".

وكانت كارول سماحة قد طرحت في ألبومها السابق "الذهبي" تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية.

أما عن آخر أعمالها، فقد قدمت كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة"، الذي أخرجته بتول عرفة، وكتبه أحمد حسن راؤول، ولحنه محمد رحيم، ووزعه سليمان دميان، حيث قدمت من خلاله جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة. 

كارول سماحة اعمال كارول سماحة أغاني كارول سماحة

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