حفل الالكترو .. زوجة أحمد سعد السابقة تحضر مع ابنتهما الكبرى جودي

حرصت زوجة الفنان أحمد سعد، السابقة على مرافقة ابنتها جودي خلال حفل الألبوم الالكترو بالساحل الشمالي ضمن مبادرة يلا ساحل.

وجاءت والدة جودي أحمد سعد، إلى حفل الألبوم الالكترو بعد تجربة ابنتها الأولى في الغناء مع والدها بـ ديو كدا كدا.

حفل أحمد سعد

ويحيي أحمد سعد، حفله الغنائي اليوم الخميس 13 أغسطس في الساحل الشمالي، ضمن فعاليات «يلا ساحل»، في ليلة استثنائية يحتفل خلالها بألبومه «الإلكترو»، وتُمثل محطة خاصة في مشواره الفني، بحضور عدد من أصدقائه من نجوم الفن لمشاركته هذه المناسبة.

ومن المقرر أن يبدأ أحمد سعد الجزء الأول من الحفل بتقديم أغاني ألبومه «الإلكترو»، قبل أن يغادر المسرح ويعود مجددًا لتقديم باقة من أغانيه الجديدة وأبرز أعماله التي قدمها على مدار مشواره، بداية من «اليوم الحلو ده» وصولًا إلى «كوتي»، إلى جانب عدد من الأغاني التي قدمها خلال مراحل مختلفة من مشواره الفني.



وتحمل الليلة طابعًا خاصًا يعبر عن شخصية أحمد سعد الفنية، التي تجمع بين المرح وتنوع الألوان الموسيقية، حيث يقدم خلال الحفل مجموعة مختلفة من الأشكال الغنائية، تشمل الأغاني الحزينة والفرفوشة والرومانسية، إلى جانب عدد من أغاني الحب والأعمال التي تدفع الجمهور للتفاعل والرقص.

ولا تقتصر فقرات الحفل على الغناء فقط، إذ يتضمن العرض مجموعة من الاستعراضات والعناصر البصرية التي تم إعدادها خصيصًا لهذه الليلة، من بينها عروض الإضاءة والفيديو والصورة، إلى جانب فقرات استعراضية تضيف طابعًا بصريًا مميزًا إلى الحفل.

كان أحمد سعد قد شارك في احتفالية انطلاق مبادرة يلا ساحل بتقديم فقرة مميزة إلى جانب تامر حسني وسانت ليفانت، حيث شهدت الاحتفالية تفاعلاً جماهيرياً واسعاً.

من ناحية أخرى، طرح أحمد سعد يوم الأربعاء 5 أغسطس ألبوم الإلكترو، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني، ويتعاون خلالها مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، وحققت أغاني الألبوم نجاحًا وتفاعلًا لافتًا من الجمهور منذ طرحها عبر مختلف منصات الموسيقى.