طب طز" و"بلبلة" و"السكة الغلط".. جاد شويري يطرح 3 أغاني من ألبومه الجديد

طرح النجم جاد شويري، 3 أغنيات من البومه الجديد الذى يأتي باسم "بلبلة"، حيث فاجئ جمهوره بطرح الأغنية الرئيسي التي تحمل اسم نفس الألبوم، والأغنية الثانية بعنوان "طب طز"، والأغنية الثالثة "السكة الغلط"، وذلك على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

ألبوم "بلبلة" لا يكتفي بتقديم أغاني ممتعة، بل يسعى إلى خلق تجربة موسيقية شاملة، تعكس التزام جاد شويري بتقديم الفن بمعايير احترافية عالية، تجمع بين القيم الفنية والمستوى التقني الرفيع، لتظل أعماله علامة مميزة في الساحة الفنية العربية، وتفتح أفقا جديدا للجمهور للاستمتاع بالموسيقى والابتكار في آن واحد.

"بلبلة" هي الأغنية الرئيسية للألبوم، وهي أغنية يمدح فيها جاد نفسه بأسلوب ساخر، ويتناول من خلالها الانتقادات التي واجهها والهجوم الذي تعرض له بسبب آرائه حول الفن والمجتمع وحقوق الإنسان وحتى السياسة، وتتضمن بعض كلمات الأغنية جملًا مقتبسة من أشهر أغانيه السابقة.

أغنية "طب طز" والتي يقدمها جاد شويري على طريقته المعتادة، حيث يخبر العالم من خلال الأغنية بمدى عدم اكتراثه بالانتقادات، من خلال أغنية مصرية راقصة قوية، يقدم من خلالها أيضاً موهبة محمد نصار، الذي شاركه كتابة هذه الأغنية المثيرة للجدل.

أغنية "السكة الغلط" والتي ربما تكون واحدة من أكثر الأغنيات شهرة في بدايات جاد شويري، حيث كشفت عن جانبه المتمرد وغير المعتذر للجمهور، وظهرت ضمن ألبومه الأول "المفتاح".

وقال جاد شويري في تصريحات صحفية: "البلبلة بتيجي من جدل ناس معانا وناس ضدنا، والبلبلات اللي حصلت في اول مسيرتى دلوقتي خاصة البلبلة اللى حصلت بسبب رأيي السياسي ضد الاحتلال وده عامل بلبلة في لبنان، وان لازم نكون مع الحق وبنحكي الحقيقة وزي مايكون مع نفسه يكون قدام جمهوره".

وتابع جاد شويري: "الفكرة مش بس إثارة بلبلة لكن إزاي البلبلة دي بتتحول لنقاش والنقاش لتفكير والتفكير كونه أساس للتغيير، وأنك تختار تعيش على حسب قيمك، حتى لو ده كلّفك قبول الناس أو فرص أو إحساس بالانتماء، وتكتشف إن الحياة اللي كنت هتعيشها عشان ترضي غيرك، ما كانتش حياتك أصلاً".

وأضاف جاد شويري: "أنا مش بس بعمل كليبات أنا عامل أغانى زى أغنية اليانا "جنني"، واغنية يا حظى" لـ كارول سماحة، وأغانى لراغب علامة وجورج وسوف، وكنت سبب وراء نجاح لنجوم كبار مثل ناصيف زيتون، ورحمة رياض، وغيرهم.

ويعيد جاد تقديم الأغنية بشكل جديد يتناسب مع العصر الحالي، حيث كان أسلوب الراب البطيء الذي استخدمه فيها سابقًا متقدمًا على زمنه، لكنه ينسجم بشكل مثالي مع الأجواء الموسيقية الحالية.

ويُعد ألبوم "بلبلة" هو ثالث ألبوم استوديو رسمي للمنتج والفنان وكاتب الأغاني جاد شويري، ويحمل عنوان الألبوم دلالة على الجدل الذي رافق مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 20 عاماً، والتي لا تزال مستمرة بقوة حتى اليوم، من خلال الأغاني والفيديوهات الموسيقية التي يقدمها لنفسه ولعدد كبير من الفنانين، من بينهم جورج وسوف وكارول سماحة وراغب علامة وإليانا.

ويعود جاد شويري بنفسه من خلال ألبوم يضم 16 أغنية: 10 أغنيات جديدة، هي الأقرب إلى طبيعته المتمردة، إلى جانب 6 أغنيات جديدة تعيد تقديم بعض من أشهر أغانيه الأولى التي صنعت له سمعة الفنان الذي يكسر القواعد.