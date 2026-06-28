زلزال فنزويلا .. أمريكا تخصص 150 مليون دولار لمساعدة المتضررين



أكدت المتحدث باسم الخارجية، تومي بيجوت أن الولايات المتحدة فور زلزال فنزويلا المدمر قامت بتعبئة فرق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، حيث خصصت مساعدات بقيمة 150 مليون دولار.

وأشارت بيجوت في بيان لها إلى أن واشنطن تعمل حاليًا على تسليم الإمدادات الإنسانية والطبية لإنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات العاجلة في فنزويلا.

وقالت المتحدث باسم الخارجية، تومي بيغوت: استجابةً للزلازل المدمرة التي ضربت فنزويلا، بادرت الولايات المتحدة إلى تشكيل فريق عمل متخصص لتنسيق تقديم المساعدات بسرعة وفعالية، وللمساعدة في إغاثة المواطنين الأمريكيين المتضررين.

وتابعت: بفضل إشراف وزارة الخارجية الأمريكية على برامج الاستجابة الدولية للكوارث، باتت الحكومة الأمريكية أكثر قدرة على الاستجابة للكوارث بسرعة وفعالية.

وأضافت: عقب الزلازل التي ضربت فنزويلا، حشدت الولايات المتحدة مواردها على الفور، حيث فعّلت فرق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية وقدّمت الإمدادات الإنسانية والطبية.

وأضافت: ورغم الصعوبات الهائلة، يبقى الأمل حاضرًا فقد تمكّنت فرق البحث والإنقاذ الأمريكية من إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض في أعقاب الزلزال الذي ضرب فنزويلا. وكل حياة يتم إنقاذها تُعدّ انتصارًا.